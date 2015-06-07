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Копенгаген - Хобро

07.06.2015, Воскресенье, 17:00 мск Копенгаген, стадион Паркен Дания. Суперлига, 33 тур Копенгаген - Хобро
Дания. Суперлига (2014/2015)
12 тур
26 октября, воскресенье 19:00 Хобро 0:2 Копенгаген
4 тур
10 августа, воскресенье 19:00 Копенгаген 0:3 Хобро
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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