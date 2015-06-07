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Мидтьюлланд - Сендерийск

07.06.2015, Воскресенье, 17:00 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Дания. Суперлига, 33 тур Мидтьюлланд - Сендерийск
Дания. Суперлига (2014/2015)
12 тур
25 октября, суббота 19:00 Сендерийск 1:1 Мидтьюлланд
4 тур
10 августа, воскресенье 16:00 Сендерийск 1:3 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2013/2014)
33 тур
18 мая, воскресенье 19:00 Сендерийск 3:1 Мидтьюлланд
21 тур
10 марта, понедельник 22:00 Мидтьюлланд 2:0 Сендерийск
3 тур
2 августа, пятница 20:30 Мидтьюлланд 2:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
26 тур
6 апреля, суббота 19:00 Сендерийск 0:2 Мидтьюлланд
21 тур
2 марта, суббота 20:00 Мидтьюлланд 1:0 Сендерийск
11 тур
1 октября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 1:3 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
7 мая, понедельник 21:00 Сендерийск 1:1 Мидтьюлланд
14 тур
31 октября, понедельник 22:00 Мидтьюлланд 1:1 Сендерийск
9 тур
18 сентября, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 2:0 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
9 мая, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 2:1 Сендерийск
22 тур
21 марта, понедельник 21:00 Сендерийск 2:1 Мидтьюлланд
9 тур
19 сентября, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:2 Мидтьюлланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
25 тур
5 апреля, понедельник 18:00 Сендерийск 0:2 Мидтьюлланд
22 тур
25 марта, четверг 20:00 Мидтьюлланд 0:0 Сендерийск
10 тур
27 сентября, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 0:2 Сендерийск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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