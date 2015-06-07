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Брондбю - Эсбьерг

07.06.2015, Воскресенье, 17:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Дания. Суперлига, 33 тур Брондбю - Эсбьерг
Дания. Суперлига (2014/2015)
12 тур
26 октября, воскресенье 20:00 Эсбьерг 0:0 Брондбю
9 тур
28 сентября, воскресенье 21:00 Эсбьерг 2:2 Брондбю
Дания. Суперлига (2013/2014)
25 тур
6 апреля, воскресенье 21:30 Брондбю 1:0 Эсбьерг
22 тур
16 марта, воскресенье 22:00 Эсбьерг 0:0 Брондбю
3 тур
4 августа, воскресенье 21:00 Брондбю 0:2 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
29 марта, пятница 20:00 Эсбьерг 1:0 Брондбю
17 тур
18 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Эсбьерг
7 тур
26 августа, воскресенье 21:00 Брондбю 1:1 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
21 апреля, четверг 20:00 Брондбю 3:0 Эсбьерг
14 тур
31 октября, воскресенье 20:00 Эсбьерг 1:2 Брондбю
5 тур
15 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 1:1 Эсбьерг
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
25 апреля, воскресенье 20:00 Эсбьерг 1:1 Брондбю
15 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Брондбю 2:4 Эсбьерг
2 тур
26 июля, воскресенье 20:00 Эсбьерг 2:1 Брондбю
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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