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Оденсе - Рандерс

07.06.2015, Воскресенье, 17:00 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Дания. Суперлига, 33 тур Оденсе - Рандерс
Дания. Суперлига (2014/2015)
12 тур
26 октября, воскресенье 16:00 Рандерс 3:0 Оденсе
5 тур
17 августа, воскресенье 21:00 Рандерс 0:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
31 тур
8 мая, четверг 20:00 Оденсе 2:1 Рандерс
16 тур
23 ноября, суббота 20:00 Рандерс 1:1 Оденсе
2 тур
28 июля, воскресенье 16:00 Рандерс 1:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
28 марта, четверг 22:00 Оденсе 0:0 Рандерс
17 тур
19 ноября, понедельник 22:00 Рандерс 3:2 Оденсе
2 тур
22 июля, воскресенье 16:00 Оденсе 0:1 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
14 мая, суббота 19:00 Рандерс 1:2 Оденсе
15 тур
8 ноября, понедельник 21:00 Оденсе 1:0 Рандерс
2 тур
26 июля, понедельник 21:00 Оденсе 1:1 Рандерс
Чемпионат Дании (2009/2010)
32 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Оденсе 1:3 Рандерс
13 тур
24 октября, суббота 19:00 Рандерс 1:1 Оденсе
6 тур
24 августа, понедельник 20:00 Оденсе 1:0 Рандерс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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