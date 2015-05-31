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Силькеборг - Ольборг

31.05.2015, Воскресенье, 17:00 мск Силькеборг, стадион Силькеборг Дания. Суперлига, 32 тур Силькеборг - Ольборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
13 тур
3 ноября, понедельник 21:00 Ольборг 2:0 Силькеборг
6 тур
31 августа, воскресенье 15:00 Силькеборг 2:2 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
26 тур
8 апреля, понедельник 21:00 Ольборг 1:0 Силькеборг
21 тур
1 марта, пятница 21:30 Силькеборг 3:2 Ольборг
11 тур
30 сентября, воскресенье 16:00 Силькеборг 2:1 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
25 тур
8 апреля, воскресенье 17:00 Ольборг 3:1 Силькеборг
18 тур
3 декабря, суббота 20:00 Силькеборг 4:2 Ольборг
11 тур
1 октября, суббота 19:00 Силькеборг 1:1 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
20 мая, пятница 17:00 Силькеборг 4:3 Ольборг
20 тур
5 марта, суббота 19:00 Ольборг 1:1 Силькеборг
4 тур
7 августа, суббота 21:05 Ольборг 0:0 Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
25 тур
5 апреля, понедельник 16:00 Силькеборг 1:1 Ольборг
22 тур
24 марта, среда 20:00 Ольборг 1:0 Силькеборг
9 тур
19 сентября, суббота 19:00 Ольборг 0:1 Силькеборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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