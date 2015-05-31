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Нордшелланд - Мидтьюлланд

31.05.2015, Воскресенье, 17:00 мск Фарум, стадион Фарум Парк Дания. Суперлига, 32 тур Нордшелланд - Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
13 тур
31 октября, пятница 20:30 Мидтьюлланд 2:0 Нордшелланд
8 тур
21 сентября, воскресенье 21:00 Нордшелланд 2:1 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2013/2014)
23 тур
22 марта, суббота 20:00 Мидтьюлланд 0:1 Нордшелланд
13 тур
26 октября, суббота 19:00 Нордшелланд 2:1 Мидтьюлланд
8 тур
16 сентября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 2:1 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
25 тур
1 апреля, понедельник 17:00 Нордшелланд 3:1 Мидтьюлланд
22 тур
11 марта, понедельник 22:00 Мидтьюлланд 1:1 Нордшелланд
2 тур
21 июля, суббота 19:00 Мидтьюлланд 3:1 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
25 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 1:1 Нордшелланд
18 тур
4 декабря, воскресенье 17:00 Нордшелланд 0:0 Мидтьюлланд
6 тур
21 августа, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 2:1 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Нордшелланд 0:0 Мидтьюлланд
21 тур
12 марта, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:2 Нордшелланд
6 тур
23 августа, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 4:0 Нордшелланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
24 тур
1 апреля, четверг 16:00 Мидтьюлланд 1:0 Нордшелланд
18 тур
6 декабря, воскресенье 16:00 Нордшелланд 3:0 Мидтьюлланд
8 тур
12 сентября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 0:2 Нордшелланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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