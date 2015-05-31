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Сендерийск - Копенгаген

31.05.2015, Воскресенье, 17:00 мск Сендерийск, стадион Хадерслев Идретспарк Дания. Суперлига, 32 тур Сендерийск - Копенгаген
Дания. Суперлига (2014/2015)
13 тур
2 ноября, воскресенье 19:00 Копенгаген 1:1 Сендерийск
9 тур
27 сентября, суббота 17:00 Сендерийск 1:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2013/2014)
25 тур
6 апреля, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:0 Сендерийск
22 тур
14 марта, пятница 21:30 Сендерийск 0:0 Копенгаген
11 тур
6 октября, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Копенгаген 1:1 Сендерийск
18 тур
25 ноября, воскресенье 20:00 Сендерийск 1:2 Копенгаген
2 тур
22 июля, воскресенье 19:00 Сендерийск 1:1 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Сендерийск 2:2 Копенгаген
20 тур
11 марта, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:0 Сендерийск
1 тур
17 июля, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
1 мая, воскресенье 18:00 Копенгаген 3:0 Сендерийск
16 тур
14 ноября, воскресенье 18:00 Сендерийск 3:3 Копенгаген
1 тур
18 июля, воскресенье 20:00 Сендерийск 1:3 Копенгаген
Чемпионат Дании (2009/2010)
33 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Копенгаген 3:1 Сендерийск
21 тур
21 марта, воскресенье 20:00 Сендерийск 0:2 Копенгаген
4 тур
9 августа, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:1 Копенгаген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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