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Рандерс - Брондбю

31.05.2015, Воскресенье, 17:00 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Дания. Суперлига, 32 тур Рандерс - Брондбю
Дания. Суперлига (2014/2015)
13 тур
2 ноября, воскресенье 20:30 Брондбю 1:0 Рандерс
7 тур
14 сентября, воскресенье 19:00 Брондбю 0:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
32 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Брондбю 1:1 Рандерс
20 тур
2 марта, воскресенье 20:00 Рандерс 0:1 Брондбю
6 тур
25 августа, воскресенье 21:00 Брондбю 0:0 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
26 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Рандерс 0:1 Брондбю
21 тур
3 марта, воскресенье 20:00 Брондбю 0:2 Рандерс
11 тур
30 сентября, воскресенье 21:00 Рандерс 3:2 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
27 тур
25 апреля, понедельник 20:00 Рандерс 0:4 Брондбю
13 тур
24 октября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:1 Рандерс
1 тур
18 июля, воскресенье 18:00 Рандерс 3:2 Брондбю
Чемпионат Дании (2009/2010)
33 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Рандерс 1:3 Брондбю
21 тур
22 марта, понедельник 21:00 Брондбю 1:1 Рандерс
5 тур
16 августа, воскресенье 18:00 Рандерс 1:3 Брондбю
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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