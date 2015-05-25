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Мидтьюлланд - Брондбю

25.05.2015, Понедельник, 20:00 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Дания. Суперлига, 31 тур Мидтьюлланд - Брондбю
Дания. Суперлига (2014/2015)
19 тур
1 марта, воскресенье 21:00 Брондбю 1:1 Мидтьюлланд
1 тур
20 июля, воскресенье 21:00 Мидтьюлланд 3:1 Брондбю
Дания. Суперлига (2013/2014)
31 тур
8 мая, четверг 22:00 Брондбю 3:1 Мидтьюлланд
16 тур
24 ноября, воскресенье 22:15 Мидтьюлланд 0:1 Брондбю
5 тур
16 августа, пятница 20:30 Мидтьюлланд 5:2 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
23 тур
17 марта, воскресенье 22:00 Брондбю 1:1 Мидтьюлланд
14 тур
28 октября, воскресенье 22:00 Мидтьюлланд 1:1 Брондбю
10 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 1:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
27 тур
22 апреля, воскресенье 20:00 Брондбю 0:2 Мидтьюлланд
12 тур
16 октября, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 1:0 Брондбю
7 тур
28 августа, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 2:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
15 мая, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 1:0 Брондбю
15 тур
7 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Мидтьюлланд
3 тур
1 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 1:0 Мидтьюлланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
5 мая, среда 20:00 Мидтьюлланд 2:4 Брондбю
12 тур
18 октября, воскресенье 20:00 Брондбю 1:1 Мидтьюлланд
3 тур
2 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 3:1 Мидтьюлланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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