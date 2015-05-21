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Эсбьерг - Сендерийск

21.05.2015, Четверг, 21:00 мск Эсбьерг, стадион Блю Вотер Арена Дания. Суперлига, 30 тур Эсбьерг - Сендерийск
Дания. Суперлига (2014/2015)
16 тур
28 ноября, пятница 20:30 Сендерийск 0:0 Эсбьерг
2 тур
27 июля, воскресенье 21:00 Эсбьерг 1:1 Сендерийск
Дания. Суперлига (2013/2014)
31 тур
7 мая, среда 20:00 Эсбьерг 2:1 Сендерийск
16 тур
22 ноября, пятница 21:30 Сендерийск 1:0 Эсбьерг
10 тур
29 сентября, воскресенье 16:00 Эсбьерг 4:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
23 тур
9 апреля, вторник 20:30 Сендерийск 3:1 Эсбьерг
14 тур
28 октября, воскресенье 17:00 Эсбьерг 1:2 Сендерийск
3 тур
28 июля, суббота 19:00 Эсбьерг 1:2 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
19 мая, четверг 22:00 Сендерийск 2:1 Эсбьерг
20 тур
6 марта, воскресенье 16:00 Эсбьерг 0:1 Сендерийск
3 тур
31 июля, суббота 19:00 Сендерийск 3:0 Эсбьерг
Чемпионат Дании (2009/2010)
32 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Сендерийск 1:0 Эсбьерг
13 тур
25 октября, воскресенье 16:00 Эсбьерг 2:0 Сендерийск
3 тур
1 августа, суббота 19:00 Сендерийск 1:1 Эсбьерг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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