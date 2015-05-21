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Брондбю - Нордшелланд

21.05.2015, Четверг, 21:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Дания. Суперлига, 30 тур Брондбю - Нордшелланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
16 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Нордшелланд 2:0 Брондбю
6 тур
31 августа, воскресенье 19:00 Нордшелланд 0:3 Брондбю
Дания. Суперлига (2013/2014)
33 тур
18 мая, воскресенье 19:00 Нордшелланд 2:2 Брондбю
21 тур
9 марта, воскресенье 20:00 Брондбю 4:1 Нордшелланд
11 тур
6 октября, воскресенье 21:00 Нордшелланд 1:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Брондбю 4:0 Нордшелланд
19 тур
2 декабря, воскресенье 22:00 Нордшелланд 3:0 Брондбю
8 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Нордшелланд 0:0 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Брондбю 0:1 Нордшелланд
21 тур
18 марта, воскресенье 19:00 Нордшелланд 1:2 Брондбю
9 тур
18 сентября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 2:0 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
25 мая, среда 00:00 Брондбю 1:1 Нордшелланд
12 тур
17 октября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:1 Брондбю
4 тур
8 августа, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:3 Брондбю
Чемпионат Дании (2009/2010)
27 тур
15 апреля, четверг 22:00 Брондбю 0:1 Нордшелланд
14 тур
1 ноября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 0:1 Брондбю
11 тур
4 октября, воскресенье 20:00 Брондбю 6:3 Нордшелланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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