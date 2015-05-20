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Оденсе - Силькеборг

20.05.2015, Среда, 19:00 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Дания. Суперлига, 30 тур Оденсе - Силькеборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
16 тур
29 ноября, суббота 19:00 Силькеборг 0:1 Оденсе
10 тур
4 октября, суббота 19:00 Оденсе 2:0 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Оденсе 3:3 Силькеборг
18 тур
24 ноября, суббота 20:00 Силькеборг 0:2 Оденсе
4 тур
3 августа, пятница 20:30 Силькеборг 0:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
30 апреля, понедельник 21:00 Силькеборг 1:1 Оденсе
19 тур
5 марта, понедельник 22:00 Оденсе 2:2 Силькеборг
8 тур
10 сентября, суббота 19:00 Силькеборг 1:3 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
8 мая, воскресенье 18:00 Оденсе 0:0 Силькеборг
22 тур
19 марта, суббота 19:00 Силькеборг 1:1 Оденсе
9 тур
19 сентября, воскресенье 18:00 Силькеборг 3:1 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
24 апреля, суббота 19:00 Оденсе 1:0 Силькеборг
15 тур
7 ноября, суббота 19:00 Силькеборг 0:1 Оденсе
7 тур
31 августа, понедельник 21:00 Силькеборг 3:1 Оденсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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