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Силькеборг - Брондбю

17.05.2015, Воскресенье, 18:00 мск Силькеборг, стадион Силькеборг Дания. Суперлига, 29 тур Силькеборг - Брондбю
Дания. Суперлига (2014/2015)
17 тур
7 декабря, воскресенье 19:00 Брондбю 1:0 Силькеборг
2 тур
28 июля, понедельник 21:00 Брондбю 2:0 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
28 тур
21 апреля, воскресенье 19:00 Брондбю 2:2 Силькеборг
16 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Силькеборг 1:2 Брондбю
3 тур
30 июля, понедельник 21:00 Брондбю 2:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
29 тур
3 мая, четверг 22:00 Брондбю 3:2 Силькеборг
13 тур
23 октября, воскресенье 20:00 Силькеборг 2:1 Брондбю
2 тур
23 июля, суббота 19:00 Силькеборг 0:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
23 тур
3 апреля, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Силькеборг
19 тур
5 декабря, воскресенье 20:00 Силькеборг 2:2 Брондбю
10 тур
26 сентября, воскресенье 18:00 Брондбю 0:2 Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
24 тур
1 апреля, четверг 18:00 Брондбю 2:2 Силькеборг
18 тур
6 декабря, воскресенье 18:00 Силькеборг 3:0 Брондбю
10 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 Силькеборг 4:1 Брондбю
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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