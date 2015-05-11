Вестсьелланд - Копенгаген

|18 тур
|22 февраля, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|2:0
|Вестсьелланд
|3 тур
|2 августа, суббота
|17:00
|Вестсьелланд
|2:2
|Копенгаген
|18 тур
|22 февраля, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|2:0
|Вестсьелланд
|3 тур
|2 августа, суббота
|17:00
|Вестсьелланд
|2:2
|Копенгаген
|27 тур
|17 апреля, четверг
|21:00
|Вестсьелланд
|0:1
|Копенгаген
|18 тур
|7 декабря, суббота
|20:00
|Копенгаген
|1:0
|Вестсьелланд
|6 тур
|25 августа, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|1:1
|Вестсьелланд
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|33
|22
|5
|6
|64:34
|+30
|71
|2.
|Копенгаген
|33
|20
|7
|6
|40:22
|+18
|67
|3.
|Брондбю
|34
|16
|8
|10
|46:32
|+14
|56
|4.
|Рандерс
|34
|14
|11
|9
|42:31
|+11
|53
|5.
|Ольборг
|33
|13
|9
|11
|39:31
|+8
|48
|6.
|Нордшелланд
|33
|13
|5
|15
|39:44
|-5
|44
|7.
|Хобро
|33
|11
|10
|12
|40:47
|-7
|43
|8.
|Эсбьерг
|33
|10
|10
|13
|47:45
|+2
|40
|9.
|Оденсе
|33
|11
|7
|15
|35:43
|-8
|40
|10.
|Сендерийск
|33
|7
|16
|10
|35:44
|-9
|37
|11.
|Вестсьелланд
|33
|9
|6
|18
|31:52
|-21
|33
|12.
|Силькеборг
|33
|2
|8
|23
|26:59
|-33
|14