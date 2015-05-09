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Эсбьерг - Силькеборг

09.05.2015, Суббота, 18:00 мск Эсбьерг, стадион Блю Вотер Арена Дания. Суперлига, 28 тур Эсбьерг - Силькеборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
18 тур
21 февраля, суббота 19:00 Силькеборг 1:3 Эсбьерг
4 тур
11 августа, понедельник 21:00 Эсбьерг 0:0 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
29 тур
26 апреля, пятница 20:30 Силькеборг 0:1 Эсбьерг
15 тур
2 ноября, пятница 21:30 Эсбьерг 1:0 Силькеборг
1 тур
15 июля, воскресенье 16:00 Эсбьерг 2:3 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
25 тур
16 апреля, суббота 19:00 Эсбьерг 1:1 Силькеборг
17 тур
21 ноября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:1 Эсбьерг
7 тур
28 августа, суббота 19:00 Эсбьерг 2:1 Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
6 мая, четверг 20:00 Эсбьерг 4:0 Силькеборг
12 тур
18 октября, воскресенье 18:00 Силькеборг 2:2 Эсбьерг
5 тур
16 августа, воскресенье 16:00 Силькеборг 2:3 Эсбьерг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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