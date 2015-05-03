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Копенгаген - Эсбьерг

03.05.2015, Воскресенье, 18:00 мск Копенгаген, стадион Паркен Дания. Суперлига, 27 тур Копенгаген - Эсбьерг
Дания. Суперлига (2014/2015)
21 тур
15 марта, воскресенье 19:00 Эсбьерг 0:1 Копенгаген
10 тур
5 октября, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:1 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2013/2014)
28 тур
21 апреля, понедельник 21:00 Копенгаген 2:2 Эсбьерг
15 тур
10 ноября, воскресенье 20:00 Эсбьерг 1:1 Копенгаген
8 тур
14 сентября, суббота 19:00 Копенгаген 1:1 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
12 мая, воскресенье 21:00 Копенгаген 0:2 Эсбьерг
12 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Эсбьерг 2:2 Копенгаген
4 тур
4 августа, суббота 21:00 Эсбьерг 1:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
23 тур
2 апреля, суббота 17:00 Эсбьерг 1:1 Копенгаген
19 тур
4 декабря, суббота 17:00 Копенгаген 3:1 Эсбьерг
2 тур
24 июля, суббота 21:00 Эсбьерг 1:2 Копенгаген
Чемпионат Дании (2009/2010)
27 тур
14 апреля, среда 22:00 Копенгаген 3:2 Эсбьерг
14 тур
1 ноября, воскресенье 20:00 Эсбьерг 0:0 Копенгаген
11 тур
4 октября, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:1 Эсбьерг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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