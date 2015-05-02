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Силькеборг - Сендерийск

02.05.2015, Суббота, 18:00 мск Силькеборг, стадион Силькеборг Дания. Суперлига, 27 тур Силькеборг - Сендерийск
Дания. Суперлига (2014/2015)
21 тур
14 марта, суббота 19:00 Сендерийск 1:4 Силькеборг
3 тур
1 августа, пятница 20:30 Силькеборг 0:2 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
28 марта, четверг 20:00 Силькеборг 0:5 Сендерийск
17 тур
17 ноября, суббота 20:00 Сендерийск 2:3 Силькеборг
9 тур
15 сентября, суббота 19:00 Сендерийск 0:2 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Силькеборг 1:1 Сендерийск
21 тур
18 марта, воскресенье 19:00 Сендерийск 2:4 Силькеборг
3 тур
31 июля, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
20 апреля, среда 20:00 Силькеборг 1:0 Сендерийск
14 тур
31 октября, воскресенье 17:55 Сендерийск 1:2 Силькеборг
11 тур
3 октября, воскресенье 18:00 Силькеборг 3:1 Сендерийск
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
11 апреля, воскресенье 16:00 Сендерийск 4:0 Силькеборг
16 тур
22 ноября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:2 Сендерийск
8 тур
13 сентября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:1 Сендерийск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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