Оденсе - Брондбю

|21 тур
|15 марта, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|2:0
|Оденсе
|4 тур
|10 августа, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|1:1
|Оденсе
|21 тур
|15 марта, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|2:0
|Оденсе
|4 тур
|10 августа, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|1:1
|Оденсе
|23 тур
|23 марта, воскресенье
|22:00
|Брондбю
|1:2
|Оденсе
|13 тур
|27 октября, воскресенье
|22:15
|Оденсе
|0:0
|Брондбю
|8 тур
|15 сентября, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|2:1
|Оденсе
|29 тур
|28 апреля, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|1:2
|Брондбю
|15 тур
|4 ноября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|0:3
|Оденсе
|1 тур
|15 июля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|0:1
|Оденсе
|23 тур
|1 апреля, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|1:0
|Оденсе
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|21:00
|Оденсе
|0:0
|Брондбю
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|2:1
|Брондбю
|24 тур
|10 апреля, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|1:1
|Брондбю
|18 тур
|28 ноября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:0
|Оденсе
|6 тур
|22 августа, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:2
|Оденсе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|33
|22
|5
|6
|64:34
|+30
|71
|2.
|Копенгаген
|33
|20
|7
|6
|40:22
|+18
|67
|3.
|Брондбю
|34
|16
|8
|10
|46:32
|+14
|56
|4.
|Рандерс
|34
|14
|11
|9
|42:31
|+11
|53
|5.
|Ольборг
|33
|13
|9
|11
|39:31
|+8
|48
|6.
|Нордшелланд
|33
|13
|5
|15
|39:44
|-5
|44
|7.
|Хобро
|33
|11
|10
|12
|40:47
|-7
|43
|8.
|Эсбьерг
|33
|10
|10
|13
|47:45
|+2
|40
|9.
|Оденсе
|33
|11
|7
|15
|35:43
|-8
|40
|10.
|Сендерийск
|33
|7
|16
|10
|35:44
|-9
|37
|11.
|Вестсьелланд
|33
|9
|6
|18
|31:52
|-21
|33
|12.
|Силькеборг
|33
|2
|8
|23
|26:59
|-33
|14