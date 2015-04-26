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Сендерийск - Ольборг

26.04.2015, Воскресенье, 15:00 мск Сендерийск, стадион Хадерслев Идретспарк Дания. Суперлига, 26 тур Сендерийск - Ольборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
22 тур
22 марта, воскресенье 17:00 Ольборг 1:4 Сендерийск
1 тур
19 июля, суббота 19:00 Сендерийск 0:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
23 тур
23 марта, воскресенье 17:00 Сендерийск 3:2 Ольборг
13 тур
27 октября, воскресенье 17:00 Ольборг 2:0 Сендерийск
8 тур
13 сентября, пятница 20:30 Сендерийск 1:3 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
4 мая, суббота 21:00 Сендерийск 1:0 Ольборг
13 тур
20 октября, суббота 19:00 Ольборг 2:1 Сендерийск
8 тур
31 августа, пятница 20:30 Сендерийск 0:4 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
33 тур
23 мая, среда 22:00 Сендерийск 5:0 Ольборг
22 тур
24 марта, суббота 20:00 Ольборг 1:2 Сендерийск
6 тур
22 августа, понедельник 21:00 Сендерийск 0:0 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
25 мая, среда 00:00 Ольборг 1:2 Сендерийск
12 тур
16 октября, суббота 19:00 Сендерийск 1:0 Ольборг
10 тур
25 сентября, суббота 19:00 Ольборг 0:2 Сендерийск
Чемпионат Дании (2009/2010)
24 тур
2 апреля, пятница 18:00 Ольборг 1:1 Сендерийск
18 тур
5 декабря, суббота 19:00 Сендерийск 2:0 Ольборг
5 тур
15 августа, суббота 19:00 Ольборг 1:0 Сендерийск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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