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Рандерс - Копенгаген

26.04.2015, Воскресенье, 20:00 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Дания. Суперлига, 26 тур Рандерс - Копенгаген
Дания. Суперлига (2014/2015)
22 тур
22 марта, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:1 Рандерс
11 тур
19 октября, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
23 тур
23 марта, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:1 Рандерс
13 тур
27 октября, воскресенье 20:00 Рандерс 1:1 Копенгаген
3 тур
4 августа, воскресенье 19:00 Копенгаген 1:3 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Рандерс 1:0 Копенгаген
19 тур
2 декабря, воскресенье 20:00 Копенгаген 2:0 Рандерс
7 тур
25 августа, суббота 19:00 Рандерс 2:3 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
9 апреля, суббота 17:00 Копенгаген 3:1 Рандерс
18 тур
28 ноября, воскресенье 18:00 Рандерс 0:3 Копенгаген
11 тур
3 октября, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:0 Рандерс
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
11 апреля, воскресенье 18:00 Рандерс 1:0 Копенгаген
16 тур
22 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Рандерс
9 тур
20 сентября, воскресенье 20:00 Копенгаген 3:0 Рандерс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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