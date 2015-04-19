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Копенгаген - Нордшелланд

19.04.2015, Воскресенье, 20:30 мск Копенгаген, стадион Паркен Дания. Суперлига, 25 тур Копенгаген - Нордшелланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
14 тур
9 ноября, воскресенье 21:15 Нордшелланд 0:0 Копенгаген
2 тур
26 июля, суббота 21:30 Копенгаген 2:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2013/2014)
29 тур
27 апреля, воскресенье 21:00 Нордшелланд 1:0 Копенгаген
14 тур
2 ноября, суббота 18:00 Копенгаген 4:0 Нордшелланд
4 тур
11 августа, воскресенье 21:00 Нордшелланд 2:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
27 тур
15 апреля, понедельник 21:00 Нордшелланд 2:3 Копенгаген
20 тур
9 декабря, воскресенье 22:00 Копенгаген 4:1 Нордшелланд
9 тур
15 сентября, суббота 21:00 Копенгаген 2:1 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
29 тур
2 мая, среда 22:00 Нордшелланд 1:0 Копенгаген
13 тур
24 октября, понедельник 21:00 Копенгаген 1:3 Нордшелланд
3 тур
30 июля, суббота 21:00 Копенгаген 2:0 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
25 тур
17 апреля, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:3 Копенгаген
17 тур
21 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:1 Нордшелланд
5 тур
14 августа, суббота 17:00 Копенгаген 2:0 Нордшелланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
25 тур
5 апреля, понедельник 18:00 Нордшелланд 0:3 Копенгаген
22 тур
24 марта, среда 22:00 Копенгаген 0:2 Нордшелланд
1 тур
18 июля, суббота 17:00 Нордшелланд 2:0 Копенгаген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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