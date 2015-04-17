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Мидтьюлланд - Силькеборг

17.04.2015, Пятница, 19:30 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Дания. Суперлига, 25 тур Мидтьюлланд - Силькеборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
14 тур
7 ноября, пятница 20:30 Силькеборг 1:2 Мидтьюлланд
11 тур
19 октября, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 2:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Силькеборг 1:1 Мидтьюлланд
19 тур
2 декабря, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 1:3 Силькеборг
7 тур
26 августа, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 1:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
23 тур
1 апреля, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 2:2 Силькеборг
15 тур
6 ноября, воскресенье 17:00 Силькеборг 4:1 Мидтьюлланд
1 тур
17 июля, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 1:2 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
9 апреля, суббота 19:00 Силькеборг 1:0 Мидтьюлланд
18 тур
27 ноября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:1 Силькеборг
2 тур
24 июля, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:0 Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
33 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 3:0 Силькеборг
21 тур
20 марта, суббота 19:00 Силькеборг 0:2 Мидтьюлланд
2 тур
26 июля, воскресенье 16:00 Силькеборг 4:0 Мидтьюлланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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