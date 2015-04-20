Введите ваш ник на сайте

Эсбьерг - Рандерс

20.04.2015, Понедельник, 20:00 мск Эсбьерг, стадион Блю Вотер Арена Дания. Суперлига, 25 тур Эсбьерг - Рандерс
Дания. Суперлига (2014/2015)
14 тур
8 ноября, суббота 21:00 Рандерс 3:2 Эсбьерг
1 тур
21 июля, понедельник 21:00 Эсбьерг 0:1 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
27 тур
17 апреля, четверг 19:00 Эсбьерг 2:2 Рандерс
18 тур
8 декабря, воскресенье 17:00 Рандерс 1:0 Эсбьерг
5 тур
19 августа, понедельник 21:00 Рандерс 3:2 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
27 тур
14 апреля, воскресенье 16:00 Эсбьерг 4:0 Рандерс
20 тур
8 декабря, суббота 19:00 Рандерс 2:1 Эсбьерг
5 тур
13 августа, понедельник 21:00 Рандерс 1:0 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Рандерс 2:2 Эсбьерг
21 тур
13 марта, воскресенье 16:00 Эсбьерг 1:3 Рандерс
10 тур
26 сентября, воскресенье 18:00 Эсбьерг 2:2 Рандерс
Чемпионат Дании (2009/2010)
23 тур
28 марта, воскресенье 18:00 Рандерс 4:0 Эсбьерг
19 тур
7 марта, воскресенье 18:00 Эсбьерг 0:0 Рандерс
7 тур
30 августа, воскресенье 16:00 Рандерс 0:1 Эсбьерг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
...
  • Читайте нас: 