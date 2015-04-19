Оденсе - Сендерийск

|14 тур
|9 ноября, воскресенье
|15:00
|Сендерийск
|2:1
|Оденсе
|8 тур
|21 сентября, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|1:1
|Сендерийск
|14 тур
|9 ноября, воскресенье
|15:00
|Сендерийск
|2:1
|Оденсе
|8 тур
|21 сентября, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|1:1
|Сендерийск
|24 тур
|28 марта, пятница
|21:30
|Оденсе
|2:2
|Сендерийск
|12 тур
|21 октября, понедельник
|21:00
|Сендерийск
|1:5
|Оденсе
|1 тур
|21 июля, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|1:1
|Сендерийск
|28 тур
|21 апреля, воскресенье
|17:00
|Сендерийск
|4:1
|Оденсе
|16 тур
|11 ноября, воскресенье
|17:00
|Оденсе
|5:0
|Сендерийск
|6 тур
|20 августа, понедельник
|21:00
|Сендерийск
|1:2
|Оденсе
|25 тур
|9 апреля, понедельник
|16:00
|Оденсе
|1:1
|Сендерийск
|18 тур
|5 декабря, понедельник
|22:00
|Сендерийск
|0:4
|Оденсе
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|2:4
|Сендерийск
|27 тур
|25 апреля, понедельник
|16:00
|Сендерийск
|0:2
|Оденсе
|13 тур
|25 октября, понедельник
|21:00
|Оденсе
|1:2
|Сендерийск
|5 тур
|14 августа, суббота
|19:00
|Сендерийск
|1:3
|Оденсе
|30 тур
|3 мая, понедельник
|21:00
|Сендерийск
|2:0
|Оденсе
|20 тур
|13 марта, суббота
|19:00
|Оденсе
|1:1
|Сендерийск
|2 тур
|25 июля, суббота
|19:00
|Оденсе
|3:1
|Сендерийск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|33
|22
|5
|6
|64:34
|+30
|71
|2.
|Копенгаген
|33
|20
|7
|6
|40:22
|+18
|67
|3.
|Брондбю
|34
|16
|8
|10
|46:32
|+14
|56
|4.
|Рандерс
|34
|14
|11
|9
|42:31
|+11
|53
|5.
|Ольборг
|33
|13
|9
|11
|39:31
|+8
|48
|6.
|Нордшелланд
|33
|13
|5
|15
|39:44
|-5
|44
|7.
|Хобро
|33
|11
|10
|12
|40:47
|-7
|43
|8.
|Эсбьерг
|33
|10
|10
|13
|47:45
|+2
|40
|9.
|Оденсе
|33
|11
|7
|15
|35:43
|-8
|40
|10.
|Сендерийск
|33
|7
|16
|10
|35:44
|-9
|37
|11.
|Вестсьелланд
|33
|9
|6
|18
|31:52
|-21
|33
|12.
|Силькеборг
|33
|2
|8
|23
|26:59
|-33
|14