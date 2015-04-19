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Оденсе - Сендерийск

19.04.2015, Воскресенье, 15:00 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Дания. Суперлига, 25 тур Оденсе - Сендерийск
Дания. Суперлига (2014/2015)
14 тур
9 ноября, воскресенье 15:00 Сендерийск 2:1 Оденсе
8 тур
21 сентября, воскресенье 16:00 Оденсе 1:1 Сендерийск
Дания. Суперлига (2013/2014)
24 тур
28 марта, пятница 21:30 Оденсе 2:2 Сендерийск
12 тур
21 октября, понедельник 21:00 Сендерийск 1:5 Оденсе
1 тур
21 июля, воскресенье 16:00 Оденсе 1:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
28 тур
21 апреля, воскресенье 17:00 Сендерийск 4:1 Оденсе
16 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 Оденсе 5:0 Сендерийск
6 тур
20 августа, понедельник 21:00 Сендерийск 1:2 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
25 тур
9 апреля, понедельник 16:00 Оденсе 1:1 Сендерийск
18 тур
5 декабря, понедельник 22:00 Сендерийск 0:4 Оденсе
7 тур
28 августа, воскресенье 16:00 Оденсе 2:4 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
27 тур
25 апреля, понедельник 16:00 Сендерийск 0:2 Оденсе
13 тур
25 октября, понедельник 21:00 Оденсе 1:2 Сендерийск
5 тур
14 августа, суббота 19:00 Сендерийск 1:3 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
30 тур
3 мая, понедельник 21:00 Сендерийск 2:0 Оденсе
20 тур
13 марта, суббота 19:00 Оденсе 1:1 Сендерийск
2 тур
25 июля, суббота 19:00 Оденсе 3:1 Сендерийск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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