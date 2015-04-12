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Ольборг - Мидтьюлланд

12.04.2015, Воскресенье, 18:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Суперлига, 24 тур Ольборг - Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
15 тур
23 ноября, воскресенье 21:00 Мидтьюлланд 2:0 Ольборг
2 тур
26 июля, суббота 19:00 Ольборг 2:0 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2013/2014)
25 тур
5 апреля, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:3 Ольборг
22 тур
16 марта, воскресенье 20:00 Ольборг 1:0 Мидтьюлланд
6 тур
26 августа, понедельник 21:00 Ольборг 1:1 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
29 тур
29 апреля, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 2:3 Ольборг
15 тур
5 ноября, понедельник 22:00 Ольборг 1:3 Мидтьюлланд
6 тур
17 августа, пятница 20:30 Ольборг 3:0 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
24 тур
4 апреля, среда 20:30 Ольборг 1:2 Мидтьюлланд
16 тур
20 ноября, воскресенье 21:00 Мидтьюлланд 1:3 Ольборг
3 тур
1 августа, понедельник 21:00 Ольборг 1:0 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
30 апреля, суббота 16:00 Ольборг 2:0 Мидтьюлланд
16 тур
13 ноября, суббота 21:05 Мидтьюлланд 2:2 Ольборг
5 тур
16 августа, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 2:1 Ольборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
30 тур
2 мая, воскресенье 18:00 Ольборг 3:2 Мидтьюлланд
20 тур
14 марта, воскресенье 18:00 Мидтьюлланд 2:0 Ольборг
7 тур
30 августа, воскресенье 18:00 Ольборг 1:0 Мидтьюлланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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