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Силькеборг - Копенгаген

13.04.2015, Понедельник, 20:00 мск Силькеборг, стадион Силькеборг Дания. Суперлига, 24 тур Силькеборг - Копенгаген
Дания. Суперлига (2014/2015)
15 тур
22 ноября, суббота 21:30 Копенгаген 1:0 Силькеборг
1 тур
20 июля, воскресенье 19:00 Силькеборг 0:0 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
25 тур
1 апреля, понедельник 19:00 Силькеборг 1:0 Копенгаген
22 тур
10 марта, воскресенье 20:00 Копенгаген 3:1 Силькеборг
10 тур
23 сентября, воскресенье 21:00 Копенгаген 5:0 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
33 тур
23 мая, среда 22:00 Копенгаген 2:1 Силькеборг
22 тур
25 марта, воскресенье 18:00 Силькеборг 0:0 Копенгаген
7 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
27 тур
25 апреля, понедельник 18:00 Копенгаген 2:0 Силькеборг
13 тур
24 октября, воскресенье 18:00 Силькеборг 0:3 Копенгаген
8 тур
11 сентября, суббота 17:00 Копенгаген 2:2 Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
32 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Силькеборг 2:0 Копенгаген
13 тур
25 октября, воскресенье 18:00 Копенгаген 1:0 Силькеборг
3 тур
1 августа, суббота 17:00 Копенгаген 1:1 Силькеборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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