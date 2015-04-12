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Нордшелланд - Оденсе

12.04.2015, Воскресенье, 15:00 мск Фарум, стадион Фарум Парк Дания. Суперлига, 24 тур Нордшелланд - Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
15 тур
23 ноября, воскресенье 16:00 Оденсе 1:0 Нордшелланд
9 тур
29 сентября, понедельник 21:00 Нордшелланд 2:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
27 тур
17 апреля, четверг 17:00 Оденсе 0:1 Нордшелланд
18 тур
6 декабря, пятница 21:30 Нордшелланд 2:0 Оденсе
6 тур
25 августа, воскресенье 15:00 Оденсе 1:0 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
10 мая, пятница 20:30 Нордшелланд 4:1 Оденсе
12 тур
5 октября, пятница 20:30 Оденсе 3:0 Нордшелланд
3 тур
29 июля, воскресенье 21:00 Нордшелланд 1:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
14 мая, понедельник 21:00 Нордшелланд 0:0 Оденсе
20 тур
10 марта, суббота 20:00 Оденсе 0:1 Нордшелланд
1 тур
16 июля, суббота 19:00 Оденсе 2:0 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
21 апреля, четверг 16:00 Оденсе 1:2 Нордшелланд
14 тур
1 ноября, понедельник 21:00 Нордшелланд 1:4 Оденсе
8 тур
11 сентября, суббота 19:00 Оденсе 0:1 Нордшелланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
6 мая, четверг 22:00 Оденсе 2:1 Нордшелланд
12 тур
17 октября, суббота 17:00 Нордшелланд 0:2 Оденсе
10 тур
26 сентября, суббота 19:00 Оденсе 2:0 Нордшелланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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