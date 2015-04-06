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Рандерс - Ольборг

06.04.2015, Понедельник, 20:30 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Дания. Суперлига, 23 тур Рандерс - Ольборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
20 тур
8 марта, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Рандерс
9 тур
26 сентября, пятница 20:30 Ольборг 0:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
28 тур
20 апреля, воскресенье 19:00 Ольборг 1:2 Рандерс
15 тур
11 ноября, понедельник 22:00 Рандерс 1:4 Ольборг
9 тур
20 сентября, пятница 20:30 Рандерс 3:2 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Ольборг 2:2 Рандерс
18 тур
23 ноября, пятница 21:30 Рандерс 0:1 Ольборг
9 тур
16 сентября, воскресенье 19:00 Ольборг 4:0 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
20 апреля, среда 22:00 Ольборг 4:1 Рандерс
14 тур
30 октября, суббота 19:00 Рандерс 0:0 Ольборг
9 тур
18 сентября, суббота 19:00 Рандерс 2:3 Ольборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
5 мая, среда 20:00 Рандерс 3:1 Ольборг
12 тур
18 октября, воскресенье 16:00 Ольборг 1:1 Рандерс
8 тур
14 сентября, понедельник 21:00 Рандерс 0:3 Ольборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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