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Эсбьерг - Мидтьюлланд

05.04.2015, Воскресенье, 20:00 мск Эсбьерг, стадион Блю Вотер Арена Дания. Суперлига, 23 тур Эсбьерг - Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
20 тур
8 марта, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 3:0 Эсбьерг
6 тур
31 августа, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 2:0 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2013/2014)
29 тур
28 апреля, понедельник 21:00 Эсбьерг 0:0 Мидтьюлланд
14 тур
3 ноября, воскресенье 22:00 Мидтьюлланд 3:0 Эсбьерг
7 тур
1 сентября, воскресенье 17:00 Эсбьерг 1:1 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
28 тур
22 апреля, понедельник 21:00 Эсбьерг 0:1 Мидтьюлланд
16 тур
12 ноября, понедельник 22:00 Мидтьюлланд 0:0 Эсбьерг
8 тур
2 сентября, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 1:0 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
27 тур
24 апреля, воскресенье 17:00 Эсбьерг 0:1 Мидтьюлланд
13 тур
23 октября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:2 Эсбьерг
4 тур
7 августа, суббота 19:00 Эсбьерг 0:3 Мидтьюлланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
11 апреля, воскресенье 18:00 Эсбьерг 2:1 Мидтьюлланд
16 тур
21 ноября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 3:0 Эсбьерг
1 тур
18 июля, суббота 00:00 Мидтьюлланд 0:0 Эсбьерг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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