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Брондбю - Копенгаген

06.04.2015, Понедельник, 17:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Дания. Суперлига, 23 тур Брондбю - Копенгаген
Дания. Суперлига (2014/2015)
20 тур
8 марта, воскресенье 17:00 Копенгаген 3:1 Брондбю
8 тур
21 сентября, воскресенье 18:30 Копенгаген 1:0 Брондбю
Дания. Суперлига (2013/2014)
30 тур
4 мая, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:1 Брондбю
17 тур
1 декабря, воскресенье 22:00 Брондбю 1:3 Копенгаген
10 тур
28 сентября, суббота 18:00 Брондбю 3:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
5 мая, воскресенье 21:00 Брондбю 0:0 Копенгаген
13 тур
21 октября, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:0 Брондбю
6 тур
18 августа, суббота 21:00 Копенгаген 1:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
24 тур
5 апреля, четверг 20:00 Копенгаген 3:1 Брондбю
16 тур
20 ноября, воскресенье 16:30 Брондбю 2:1 Копенгаген
10 тур
24 сентября, суббота 17:00 Брондбю 1:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
8 мая, воскресенье 20:00 Брондбю 1:1 Копенгаген
22 тур
20 марта, воскресенье 20:00 Копенгаген 3:1 Брондбю
9 тур
19 сентября, воскресенье 20:00 Копенгаген 2:0 Брондбю
Чемпионат Дании (2009/2010)
30 тур
2 мая, воскресенье 20:00 Брондбю 0:2 Копенгаген
20 тур
14 марта, воскресенье 20:00 Копенгаген 2:0 Брондбю
7 тур
30 августа, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:1 Брондбю
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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