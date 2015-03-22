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Силькеборг - Нордшелланд

22.03.2015, Воскресенье, 15:00 мск Силькеборг, стадион Силькеборг Дания. Суперлига, 22 тур Силькеборг - Нордшелланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
7 тур
14 сентября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:2 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
3 мая, пятница 20:30 Силькеборг 2:2 Нордшелланд
13 тур
19 октября, пятница 20:30 Нордшелланд 3:0 Силькеборг
5 тур
11 августа, суббота 19:00 Нордшелланд 6:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
26 тур
15 апреля, воскресенье 16:00 Нордшелланд 2:1 Силькеборг
17 тур
27 ноября, воскресенье 17:00 Силькеборг 1:2 Нордшелланд
4 тур
7 августа, воскресенье 18:00 Нордшелланд 2:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Нордшелланд 3:2 Силькеборг
15 тур
7 ноября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:0 Нордшелланд
1 тур
18 июля, воскресенье 18:00 Нордшелланд 4:1 Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
28 тур
18 апреля, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:4 Нордшелланд
17 тур
29 ноября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 0:1 Силькеборг
4 тур
8 августа, суббота 19:00 Нордшелланд 3:0 Силькеборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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