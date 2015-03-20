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Оденсе - Эсбьерг

20.03.2015, Пятница, 20:30 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Дания. Суперлига, 22 тур Оденсе - Эсбьерг
Дания. Суперлига (2014/2015)
11 тур
20 октября, понедельник 21:00 Эсбьерг 2:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
32 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Оденсе 1:2 Эсбьерг
20 тур
2 марта, воскресенье 16:00 Эсбьерг 1:0 Оденсе
11 тур
6 октября, воскресенье 15:00 Эсбьерг 1:3 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Эсбьерг 6:2 Оденсе
19 тур
1 декабря, суббота 20:00 Оденсе 3:0 Эсбьерг
9 тур
14 сентября, пятница 20:30 Эсбьерг 3:0 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
2 мая, понедельник 21:00 Оденсе 1:0 Эсбьерг
16 тур
13 ноября, суббота 19:00 Эсбьерг 1:2 Оденсе
1 тур
17 июля, суббота 19:00 Оденсе 3:0 Эсбьерг
Чемпионат Дании (2009/2010)
25 тур
5 апреля, понедельник 20:00 Оденсе 0:0 Эсбьерг
22 тур
25 марта, четверг 22:00 Эсбьерг 1:2 Оденсе
4 тур
9 августа, воскресенье 18:00 Эсбьерг 1:2 Оденсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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