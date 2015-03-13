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Рандерс - Мидтьюлланд

13.03.2015, Пятница, 20:30 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Дания. Суперлига, 21 тур Рандерс - Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
3 тур
4 августа, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 3:1 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
24 тур
30 марта, воскресенье 16:00 Рандерс 0:3 Мидтьюлланд
12 тур
19 октября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 1:1 Рандерс
4 тур
11 августа, воскресенье 17:00 Рандерс 1:3 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
12 мая, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 3:0 Рандерс
12 тур
7 октября, воскресенье 17:00 Рандерс 2:1 Мидтьюлланд
4 тур
5 августа, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:1 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
25 мая, среда 00:00 Мидтьюлланд 2:2 Рандерс
12 тур
18 октября, понедельник 21:00 Рандерс 1:1 Мидтьюлланд
8 тур
13 сентября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 1:1 Рандерс
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
26 апреля, понедельник 21:00 Рандерс 2:0 Мидтьюлланд
15 тур
8 ноября, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 2:1 Рандерс
4 тур
9 августа, воскресенье 14:00 Мидтьюлланд 4:1 Рандерс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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