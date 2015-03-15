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Брондбю - Оденсе

15.03.2015, Воскресенье, 21:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Дания. Суперлига, 21 тур Брондбю - Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
4 тур
10 августа, воскресенье 21:00 Брондбю 1:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
23 тур
23 марта, воскресенье 22:00 Брондбю 1:2 Оденсе
13 тур
27 октября, воскресенье 22:15 Оденсе 0:0 Брондбю
8 тур
15 сентября, воскресенье 21:00 Брондбю 2:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
29 тур
28 апреля, воскресенье 19:00 Оденсе 1:2 Брондбю
15 тур
4 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 0:3 Оденсе
1 тур
15 июля, воскресенье 19:00 Брондбю 0:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
23 тур
1 апреля, воскресенье 20:00 Брондбю 1:0 Оденсе
15 тур
6 ноября, воскресенье 21:00 Оденсе 0:0 Брондбю
4 тур
7 августа, воскресенье 20:00 Оденсе 2:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
10 апреля, воскресенье 20:00 Оденсе 1:1 Брондбю
18 тур
28 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:0 Оденсе
6 тур
22 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
11 апреля, воскресенье 20:00 Оденсе 0:1 Брондбю
16 тур
22 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 1:3 Оденсе
1 тур
19 июля, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Оденсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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