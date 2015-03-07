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Нордшелланд - Сендерийск

07.03.2015, Суббота, 19:00 мск Фарум, стадион Фарум Парк Дания. Суперлига, 20 тур Нордшелланд - Сендерийск
Дания. Суперлига (2014/2015)
11 тур
18 октября, суббота 19:00 Нордшелланд 2:3 Сендерийск
Дания. Суперлига (2013/2014)
28 тур
21 апреля, понедельник 15:00 Сендерийск 3:1 Нордшелланд
15 тур
9 ноября, суббота 20:00 Нордшелланд 3:0 Сендерийск
9 тур
22 сентября, воскресенье 16:00 Сендерийск 2:0 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
29 тур
27 апреля, суббота 19:00 Нордшелланд 2:2 Сендерийск
15 тур
3 ноября, суббота 20:00 Сендерийск 1:2 Нордшелланд
7 тур
24 августа, пятница 20:30 Нордшелланд 4:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
24 тур
5 апреля, четверг 16:00 Сендерийск 1:0 Нордшелланд
16 тур
20 ноября, воскресенье 19:00 Нордшелланд 2:0 Сендерийск
11 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:0 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:2 Нордшелланд
18 тур
28 ноября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:1 Сендерийск
2 тур
25 июля, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:2 Сендерийск
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Нордшелланд 3:1 Сендерийск
15 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:1 Нордшелланд
6 тур
23 августа, воскресенье 17:00 Сендерийск 1:0 Нордшелланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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