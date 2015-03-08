Ольборг - Рандерс

|9 тур
|26 сентября, пятница
|20:30
|Ольборг
|0:0
|Рандерс
|28 тур
|20 апреля, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|1:2
|Рандерс
|15 тур
|11 ноября, понедельник
|22:00
|Рандерс
|1:4
|Ольборг
|9 тур
|20 сентября, пятница
|20:30
|Рандерс
|3:2
|Ольборг
|33 тур
|20 мая, понедельник
|19:00
|Ольборг
|2:2
|Рандерс
|18 тур
|23 ноября, пятница
|21:30
|Рандерс
|0:1
|Ольборг
|9 тур
|16 сентября, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|4:0
|Рандерс
|26 тур
|20 апреля, среда
|22:00
|Ольборг
|4:1
|Рандерс
|14 тур
|30 октября, суббота
|19:00
|Рандерс
|0:0
|Ольборг
|9 тур
|18 сентября, суббота
|19:00
|Рандерс
|2:3
|Ольборг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|33
|22
|5
|6
|64:34
|+30
|71
|2.
|Копенгаген
|33
|20
|7
|6
|40:22
|+18
|67
|3.
|Брондбю
|34
|16
|8
|10
|46:32
|+14
|56
|4.
|Рандерс
|34
|14
|11
|9
|42:31
|+11
|53
|5.
|Ольборг
|33
|13
|9
|11
|39:31
|+8
|48
|6.
|Нордшелланд
|33
|13
|5
|15
|39:44
|-5
|44
|7.
|Хобро
|33
|11
|10
|12
|40:47
|-7
|43
|8.
|Эсбьерг
|33
|10
|10
|13
|47:45
|+2
|40
|9.
|Оденсе
|33
|11
|7
|15
|35:43
|-8
|40
|10.
|Сендерийск
|33
|7
|16
|10
|35:44
|-9
|37
|11.
|Вестсьелланд
|33
|9
|6
|18
|31:52
|-21
|33
|12.
|Силькеборг
|33
|2
|8
|23
|26:59
|-33
|14