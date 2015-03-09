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Вестсьелланд - Оденсе

09.03.2015, Понедельник, 21:00 мск Слагельсе, стадион Слагельсе Стадион Дания. Суперлига, 20 тур Вестсьелланд - Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
2 тур
25 июля, пятница 20:30 Вестсьелланд 3:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
28 тур
20 апреля, воскресенье 17:00 Вестсьелланд 1:0 Оденсе
15 тур
10 ноября, воскресенье 17:00 Оденсе 1:3 Вестсьелланд
5 тур
18 августа, воскресенье 16:00 Вестсьелланд 1:1 Оденсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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