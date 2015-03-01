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Оденсе - Копенгаген

01.03.2015, Воскресенье, 19:00 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Дания. Суперлига, 19 тур Оденсе - Копенгаген
Дания. Суперлига (2014/2015)
6 тур
31 августа, воскресенье 21:00 Оденсе 0:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2013/2014)
33 тур
18 мая, воскресенье 19:00 Копенгаген 3:2 Оденсе
21 тур
9 марта, воскресенье 22:00 Оденсе 0:1 Копенгаген
9 тур
22 сентября, воскресенье 21:00 Копенгаген 2:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
26 тур
7 апреля, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:1 Оденсе
21 тур
3 марта, воскресенье 22:00 Оденсе 2:3 Копенгаген
8 тур
2 сентября, воскресенье 21:00 Оденсе 2:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
6 мая, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:1 Оденсе
14 тур
30 октября, воскресенье 21:00 Оденсе 1:3 Копенгаген
2 тур
23 июля, суббота 21:00 Копенгаген 2:2 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
25 мая, среда 00:00 Оденсе 3:0 Копенгаген
12 тур
17 октября, воскресенье 20:00 Копенгаген 5:0 Оденсе
4 тур
8 августа, воскресенье 20:00 Оденсе 2:3 Копенгаген
Чемпионат Дании (2009/2010)
24 тур
1 апреля, четверг 20:00 Копенгаген 2:0 Оденсе
18 тур
6 декабря, воскресенье 20:00 Оденсе 0:2 Копенгаген
8 тур
12 сентября, суббота 17:00 Оденсе 1:1 Копенгаген
Copa del Sol 2010
Матч за 3-е место,
12 февраля, пятница 19:00 Копенгаген 2:1 Оденсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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