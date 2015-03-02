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Эсбьерг - Ольборг

02.03.2015, Понедельник, 21:00 мск Эсбьерг, стадион Блю Вотер Арена Дания. Суперлига, 19 тур Эсбьерг - Ольборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
5 тур
16 августа, суббота 20:00 Ольборг 1:1 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2013/2014)
30 тур
3 мая, суббота 19:00 Ольборг 0:2 Эсбьерг
17 тур
2 декабря, понедельник 22:00 Эсбьерг 2:2 Ольборг
2 тур
29 июля, понедельник 21:00 Эсбьерг 1:2 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
25 тур
1 апреля, понедельник 15:00 Эсбьерг 1:0 Ольборг
22 тур
9 марта, суббота 20:00 Ольборг 0:0 Эсбьерг
10 тур
24 сентября, понедельник 21:00 Ольборг 0:2 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Эсбьерг 0:0 Ольборг
15 тур
6 ноября, суббота 19:00 Ольборг 1:1 Эсбьерг
6 тур
21 августа, суббота 19:00 Ольборг 0:2 Эсбьерг
Чемпионат Дании (2009/2010)
28 тур
19 апреля, понедельник 21:00 Ольборг 0:0 Эсбьерг
17 тур
28 ноября, суббота 19:00 Эсбьерг 1:1 Ольборг
6 тур
23 августа, воскресенье 15:00 Эсбьерг 2:0 Ольборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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