Введите ваш ник на сайте

Рандерс - Силькеборг

01.03.2015, Воскресенье, 16:00 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Дания. Суперлига, 19 тур Рандерс - Силькеборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
8 тур
19 сентября, пятница 20:30 Рандерс 1:0 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
23 тур
17 марта, воскресенье 17:00 Рандерс 1:0 Силькеборг
14 тур
27 октября, суббота 19:00 Силькеборг 1:2 Рандерс
6 тур
18 августа, суббота 19:00 Силькеборг 0:1 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
1 мая, воскресенье 16:00 Силькеборг 2:2 Рандерс
16 тур
14 ноября, воскресенье 16:00 Рандерс 4:0 Силькеборг
6 тур
22 августа, воскресенье 18:00 Силькеборг 1:1 Рандерс
Чемпионат Дании (2009/2010)
27 тур
14 апреля, среда 22:00 Силькеборг 1:3 Рандерс
14 тур
1 ноября, воскресенье 16:00 Рандерс 0:2 Силькеборг
11 тур
4 октября, воскресенье 16:00 Рандерс 1:2 Силькеборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
...
  • Читайте нас: 