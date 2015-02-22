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Ольборг - Брондбю

22.02.2015, Воскресенье, 21:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Суперлига, 18 тур Ольборг - Брондбю
Дания. Суперлига (2014/2015)
10 тур
5 октября, воскресенье 21:00 Брондбю 2:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
26 тур
13 апреля, воскресенье 21:00 Ольборг 2:0 Брондбю
19 тур
23 февраля, воскресенье 22:00 Брондбю 2:2 Ольборг
7 тур
1 сентября, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
12 мая, воскресенье 19:00 Ольборг 1:1 Брондбю
12 тур
7 октября, воскресенье 21:00 Брондбю 1:3 Ольборг
2 тур
22 июля, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
6 мая, воскресенье 18:00 Ольборг 1:0 Брондбю
14 тур
30 октября, воскресенье 19:00 Брондбю 1:1 Ольборг
1 тур
17 июля, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
25 тур
17 апреля, воскресенье 20:00 Брондбю 1:2 Ольборг
17 тур
21 ноября, воскресенье 20:00 Ольборг 1:2 Брондбю
2 тур
25 июля, воскресенье 20:00 Ольборг 0:2 Брондбю
Чемпионат Дании (2009/2010)
32 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Брондбю 2:0 Ольборг
13 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Ольборг 1:2 Брондбю
4 тур
9 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 0:2 Ольборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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