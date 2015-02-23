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Мидтьюлланд - Оденсе

23.02.2015, Понедельник, 21:00 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Дания. Суперлига, 18 тур Мидтьюлланд - Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
7 тур
12 сентября, пятница 20:30 Мидтьюлланд 3:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
26 тур
12 апреля, суббота 19:00 Мидтьюлланд 0:2 Оденсе
19 тур
22 февраля, суббота 20:00 Оденсе 2:1 Мидтьюлланд
10 тур
29 сентября, воскресенье 21:00 Оденсе 1:1 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
6 мая, понедельник 21:00 Оденсе 0:1 Мидтьюлланд
13 тур
21 октября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 1:1 Оденсе
5 тур
10 августа, пятница 20:30 Оденсе 2:1 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
26 тур
14 апреля, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:0 Оденсе
17 тур
26 ноября, суббота 20:00 Оденсе 2:3 Мидтьюлланд
10 тур
25 сентября, воскресенье 18:00 Оденсе 1:4 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
25 тур
18 апреля, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 1:1 Оденсе
17 тур
22 ноября, понедельник 21:00 Оденсе 3:2 Мидтьюлланд
7 тур
30 августа, понедельник 21:00 Оденсе 2:1 Мидтьюлланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
23 тур
29 марта, понедельник 21:00 Оденсе 1:2 Мидтьюлланд
19 тур
6 марта, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:2 Оденсе
5 тур
17 августа, понедельник 21:00 Оденсе 1:0 Мидтьюлланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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