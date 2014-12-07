Введите ваш ник на сайте

Копенгаген - Мидтьюлланд

07.12.2014, Воскресенье, 21:00 мск Копенгаген, стадион Паркен Дания. Суперлига, 17 тур Копенгаген - Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
5 тур
15 августа, пятница 21:30 Копенгаген 1:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2013/2014)
32 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:3 Копенгаген
20 тур
2 марта, воскресенье 22:00 Копенгаген 1:5 Мидтьюлланд
2 тур
28 июля, воскресенье 21:00 Мидтьюлланд 1:0 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
29 марта, пятница 22:00 Мидтьюлланд 2:2 Копенгаген
17 тур
18 ноября, воскресенье 22:00 Копенгаген 2:1 Мидтьюлланд
1 тур
15 июля, воскресенье 21:00 Копенгаген 4:2 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Мидтьюлланд 1:0 Копенгаген
21 тур
18 марта, воскресенье 21:00 Копенгаген 0:0 Мидтьюлланд
5 тур
13 августа, суббота 21:00 Копенгаген 2:0 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
19 мая, четверг 22:00 Копенгаген 5:2 Мидтьюлланд
20 тур
6 марта, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 2:0 Копенгаген
10 тур
25 сентября, суббота 17:00 Мидтьюлланд 0:3 Копенгаген
Чемпионат Дании (2009/2010)
28 тур
17 апреля, суббота 18:00 Мидтьюлланд 3:2 Копенгаген
17 тур
29 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Мидтьюлланд
6 тур
22 августа, суббота 16:00 Мидтьюлланд 1:4 Копенгаген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
...
  • Читайте нас: 