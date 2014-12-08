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Эсбьерг - Нордшелланд

08.12.2014, Понедельник, 21:00 мск Эсбьерг, стадион Блю Вотер Арена Дания. Суперлига, 17 тур Эсбьерг - Нордшелланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
3 тур
3 августа, воскресенье 19:00 Нордшелланд 3:2 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2013/2014)
26 тур
14 апреля, понедельник 21:00 Нордшелланд 0:1 Эсбьерг
19 тур
24 февраля, понедельник 22:00 Эсбьерг 2:1 Нордшелланд
1 тур
22 июля, понедельник 21:00 Эсбьерг 4:0 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Нордшелланд 1:0 Эсбьерг
18 тур
25 ноября, воскресенье 17:00 Эсбьерг 1:0 Нордшелланд
11 тур
28 сентября, пятница 20:30 Нордшелланд 3:0 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
8 мая, воскресенье 18:00 Эсбьерг 2:0 Нордшелланд
22 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:2 Эсбьерг
11 тур
3 октября, воскресенье 15:00 Эсбьерг 1:1 Нордшелланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
33 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Эсбьерг 3:3 Нордшелланд
21 тур
21 марта, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:0 Эсбьерг
9 тур
20 сентября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 0:4 Эсбьерг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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