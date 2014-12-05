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Рандерс - Сендерийск

05.12.2014, Пятница, 20:30 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Дания. Суперлига, 17 тур Рандерс - Сендерийск
Дания. Суперлига (2014/2015)
6 тур
30 августа, суббота 19:00 Сендерийск 1:1 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
29 тур
25 апреля, пятница 20:30 Рандерс 1:1 Сендерийск
14 тур
1 ноября, пятница 21:30 Сендерийск 1:3 Рандерс
7 тур
2 сентября, понедельник 21:00 Рандерс 0:2 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
25 тур
31 марта, воскресенье 17:00 Сендерийск 0:2 Рандерс
22 тур
8 марта, пятница 21:30 Рандерс 2:0 Сендерийск
1 тур
14 июля, суббота 19:00 Сендерийск 6:1 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
23 тур
3 апреля, воскресенье 16:00 Рандерс 0:0 Сендерийск
19 тур
5 декабря, воскресенье 19:00 Сендерийск 1:1 Рандерс
7 тур
29 августа, воскресенье 18:00 Рандерс 0:0 Сендерийск
Чемпионат Дании (2009/2010)
28 тур
18 апреля, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:1 Рандерс
17 тур
29 ноября, воскресенье 15:00 Рандерс 0:0 Сендерийск
1 тур
19 июля, воскресенье 16:00 Сендерийск 1:0 Рандерс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 33 22 5 6 64:34 +30 71
2. Копенгаген 33 20 7 6 40:22 +18 67
3. Брондбю 34 16 8 10 46:32 +14 56
4. Рандерс 34 14 11 9 42:31 +11 53
5. Ольборг 33 13 9 11 39:31 +8 48
6. Нордшелланд 33 13 5 15 39:44 -5 44
7. Хобро 33 11 10 12 40:47 -7 43
8. Эсбьерг 33 10 10 13 47:45 +2 40
9. Оденсе 33 11 7 15 35:43 -8 40
10. Сендерийск 33 7 16 10 35:44 -9 37
11. Вестсьелланд 33 9 6 18 31:52 -21 33
12. Силькеборг 33 2 8 23 26:59 -33 14
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