Люцерн - Сьон

|22 тур
|1 марта, воскресенье
|18:00
|Сьон
|2:2
|Люцерн
|11 тур
|5 октября, воскресенье
|15:45
|Сьон
|3:1
|Люцерн
|1 тур
|20 июля, воскресенье
|15:45
|Люцерн
|1:1
|Сьон
|22 тур
|1 марта, воскресенье
|18:00
|Сьон
|2:2
|Люцерн
|11 тур
|5 октября, воскресенье
|15:45
|Сьон
|3:1
|Люцерн
|1 тур
|20 июля, воскресенье
|15:45
|Люцерн
|1:1
|Сьон
|32 тур
|3 мая, суббота
|21:45
|Люцерн
|0:1
|Сьон
|24 тур
|9 марта, воскресенье
|19:00
|Сьон
|3:2
|Люцерн
|14 тур
|2 ноября, суббота
|22:45
|Сьон
|3:0
|Люцерн
|4 тур
|4 августа, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|1:0
|Сьон
|35 тур
|29 мая, среда
|22:30
|Люцерн
|2:0
|Сьон
|26 тур
|6 апреля, суббота
|21:45
|Сьон
|2:1
|Люцерн
|12 тур
|7 октября, воскресенье
|15:45
|Сьон
|3:2
|Люцерн
|3 тур
|29 июля, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|0:3
|Сьон
|36 тур
|23 мая, среда
|22:15
|Сьон
|1:3
|Люцерн
|25 тур
|17 марта, суббота
|20:45
|Люцерн
|0:0
|Сьон
|10 тур
|25 сентября, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|2:0
|Сьон
|5 тур
|13 августа, суббота
|19:45
|Сьон
|1:1
|Люцерн
|33 тур
|10 мая, вторник
|21:45
|Сьон
|3:2
|Люцерн
|27 тур
|9 апреля, суббота
|19:45
|Люцерн
|0:1
|Сьон
|13 тур
|30 октября, суббота
|19:45
|Сьон
|4:1
|Люцерн
|4 тур
|8 августа, воскресенье
|15:45
|Люцерн
|2:3
|Сьон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|36
|24
|6
|6
|84:41
|+43
|78
|2.
|Янг Бойз
|36
|19
|9
|8
|64:45
|+19
|66
|3.
|Цюрих
|36
|15
|8
|13
|55:48
|+7
|53
|4.
|Тун
|36
|13
|13
|10
|47:45
|+2
|52
|5.
|Люцерн
|36
|12
|11
|13
|54:46
|+8
|47
|6.
|Санкт-Галлен
|36
|13
|8
|15
|57:65
|-8
|47
|7.
|Сьон
|36
|12
|9
|15
|47:48
|-1
|45
|8.
|Грассхоппер
|36
|11
|10
|15
|50:56
|-6
|43
|9.
|Вадуц
|36
|7
|10
|19
|28:59
|-31
|31
|10.
|Арау
|36
|6
|12
|18
|31:64
|-33
|30