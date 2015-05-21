Введите ваш ник на сайте

Янг Бойз - Люцерн

21.05.2015, Четверг, 20:45 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Швейцария. Суперлига, 34 тур Янг Бойз - Люцерн
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
19 тур
7 февраля, суббота 19:45 Люцерн 1:1 Янг Бойз
13 тур
3 декабря, среда 21:45 Люцерн 1:2 Янг Бойз
8 тур
14 сентября, воскресенье 15:45 Янг Бойз 3:2 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
28 тур
6 апреля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:1 Люцерн
22 тур
23 февраля, воскресенье 16:45 Люцерн 1:2 Янг Бойз
12 тур
20 октября, воскресенье 18:00 Люцерн 1:1 Янг Бойз
8 тур
21 сентября, суббота 21:45 Янг Бойз 0:1 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
32 тур
11 мая, суббота 21:45 Люцерн 3:1 Янг Бойз
19 тур
9 февраля, суббота 22:45 Янг Бойз 3:2 Люцерн
14 тур
28 ноября, среда 23:15 Янг Бойз 2:1 Люцерн
8 тур
2 сентября, воскресенье 15:45 Люцерн 1:2 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
33 тур
5 мая, суббота 21:45 Янг Бойз 2:2 Люцерн
22 тур
25 февраля, суббота 20:45 Люцерн 2:0 Янг Бойз
11 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:0 Люцерн
4 тур
6 августа, суббота 18:00 Люцерн 1:1 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
7 мая, суббота 19:45 Люцерн 1:1 Янг Бойз
25 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:1 Люцерн
11 тур
3 октября, воскресенье 18:00 Люцерн 2:0 Янг Бойз
2 тур
24 июля, суббота 19:45 Янг Бойз 1:1 Люцерн
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
35 тур
13 мая, четверг 22:15 Люцерн 5:1 Янг Бойз
20 тур
13 февраля, суббота 19:45 Янг Бойз 2:1 Люцерн
15 тур
1 ноября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:1 Люцерн
6 тур
16 августа, воскресенье 18:00 Люцерн 1:2 Янг Бойз
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 24 6 6 84:41 +43 78
2. Янг Бойз 36 19 9 8 64:45 +19 66
3. Цюрих 36 15 8 13 55:48 +7 53
4. Тун 36 13 13 10 47:45 +2 52
5. Люцерн 36 12 11 13 54:46 +8 47
6. Санкт-Галлен 36 13 8 15 57:65 -8 47
7. Сьон 36 12 9 15 47:48 -1 45
8. Грассхоппер 36 11 10 15 50:56 -6 43
9. Вадуц 36 7 10 19 28:59 -31 31
10. Арау 36 6 12 18 31:64 -33 30
...
  • Читайте нас: 