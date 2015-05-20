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Грассхоппер - Сьон

20.05.2015, Среда, 20:45 мск Цюрих, стадион Летцигрунд Швейцария. Суперлига, 34 тур Грассхоппер - Сьон
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
26 тур
3 апреля, пятница 21:30 Сьон 0:5 Грассхоппер
17 тур
29 ноября, суббота 22:00 Сьон 3:3 Грассхоппер
3 тур
2 августа, суббота 22:00 Грассхоппер 0:0 Сьон
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
36 тур
18 мая, воскресенье 18:00 Сьон 3:1 Грассхоппер
25 тур
16 марта, воскресенье 16:45 Грассхоппер 4:2 Сьон
13 тур
27 октября, воскресенье 16:45 Сьон 2:0 Грассхоппер
5 тур
10 августа, суббота 21:45 Грассхоппер 0:0 Сьон
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
33 тур
16 мая, четверг 21:45 Сьон 0:4 Грассхоппер
27 тур
14 апреля, воскресенье 18:00 Грассхоппер 1:1 Сьон
17 тур
24 ноября, суббота 22:45 Сьон 1:1 Грассхоппер
1 тур
15 июля, воскресенье 15:45 Грассхоппер 0:2 Сьон
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
33 тур
6 мая, воскресенье 18:00 Сьон 3:2 Грассхоппер
27 тур
31 марта, суббота 19:45 Грассхоппер 0:2 Сьон
15 тур
6 ноября, воскресенье 19:00 Грассхоппер 2:1 Сьон
9 тур
22 сентября, четверг 21:45 Сьон 2:0 Грассхоппер
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
35 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Грассхоппер 2:0 Сьон
22 тур
26 февраля, суббота 19:45 Сьон 2:0 Грассхоппер
17 тур
5 декабря, воскресенье 18:00 Сьон 2:0 Грассхоппер
8 тур
10 ноября, среда 21:45 Грассхоппер 0:4 Сьон
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
33 тур
1 мая, суббота 19:45 Сьон 1:0 Грассхоппер
22 тур
27 февраля, суббота 19:45 Грассхоппер 2:1 Сьон
11 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 Сьон 2:3 Грассхоппер
2 тур
19 июля, воскресенье 00:00 Грассхоппер 3:1 Сьон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 24 6 6 84:41 +43 78
2. Янг Бойз 36 19 9 8 64:45 +19 66
3. Цюрих 36 15 8 13 55:48 +7 53
4. Тун 36 13 13 10 47:45 +2 52
5. Люцерн 36 12 11 13 54:46 +8 47
6. Санкт-Галлен 36 13 8 15 57:65 -8 47
7. Сьон 36 12 9 15 47:48 -1 45
8. Грассхоппер 36 11 10 15 50:56 -6 43
9. Вадуц 36 7 10 19 28:59 -31 31
10. Арау 36 6 12 18 31:64 -33 30
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