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Грассхоппер - Тун

29.04.2015, Среда, 20:45 мск Цюрих, стадион Летцигрунд Швейцария. Суперлига, 30 тур Грассхоппер - Тун
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
24 тур
14 марта, суббота 22:00 Тун 2:2 Грассхоппер
11 тур
4 октября, суббота 19:45 Тун 3:2 Грассхоппер
2 тур
26 июля, суббота 19:45 Грассхоппер 2:3 Тун
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
30 тур
16 апреля, среда 21:45 Грассхоппер 0:5 Тун
27 тур
30 марта, воскресенье 14:45 Тун 1:3 Грассхоппер
11 тур
6 октября, воскресенье 15:45 Тун 1:1 Грассхоппер
8 тур
22 сентября, воскресенье 15:45 Грассхоппер 2:1 Тун
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
29 тур
27 апреля, суббота 21:45 Грассхоппер 0:2 Тун
25 тур
30 марта, суббота 22:45 Тун 1:0 Грассхоппер
12 тур
6 октября, суббота 21:45 Тун 2:3 Грассхоппер
7 тур
25 августа, суббота 21:45 Грассхоппер 1:0 Тун
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
21 апреля, суббота 19:45 Тун 0:0 Грассхоппер
19 тур
5 февраля, воскресенье 19:00 Грассхоппер 0:1 Тун
17 тур
4 декабря, воскресенье 19:00 Грассхоппер 1:0 Тун
2 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Тун 3:0 Грассхоппер
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
23 апреля, суббота 18:00 Тун 0:1 Грассхоппер
20 тур
13 февраля, воскресенье 18:00 Грассхоппер 0:0 Тун
12 тур
24 октября, воскресенье 18:00 Грассхоппер 0:0 Тун
3 тур
1 августа, воскресенье 18:00 Тун 2:2 Грассхоппер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 24 6 6 84:41 +43 78
2. Янг Бойз 36 19 9 8 64:45 +19 66
3. Цюрих 36 15 8 13 55:48 +7 53
4. Тун 36 13 13 10 47:45 +2 52
5. Люцерн 36 12 11 13 54:46 +8 47
6. Санкт-Галлен 36 13 8 15 57:65 -8 47
7. Сьон 36 12 9 15 47:48 -1 45
8. Грассхоппер 36 11 10 15 50:56 -6 43
9. Вадуц 36 7 10 19 28:59 -31 31
10. Арау 36 6 12 18 31:64 -33 30
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