Люцерн - Базель

|18 тур
|6 декабря, суббота
|19:45
|Люцерн
|0:3
|Базель
|2 тур
|27 июля, воскресенье
|18:00
|Базель
|3:0
|Люцерн
|18 тур
|6 декабря, суббота
|19:45
|Люцерн
|0:3
|Базель
|2 тур
|27 июля, воскресенье
|18:00
|Базель
|3:0
|Люцерн
|33 тур
|7 мая, среда
|22:30
|Базель
|3:1
|Люцерн
|27 тур
|30 марта, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|0:2
|Базель
|18 тур
|14 декабря, суббота
|22:45
|Базель
|1:1
|Люцерн
|6 тур
|24 августа, суббота
|21:45
|Люцерн
|1:1
|Базель
|29 тур
|28 апреля, воскресенье
|15:45
|Базель
|0:3
|Люцерн
|25 тур
|1 апреля, понедельник
|15:45
|Люцерн
|0:4
|Базель
|13 тур
|21 октября, воскресенье
|15:45
|Люцерн
|1:0
|Базель
|2 тур
|21 июля, суббота
|21:45
|Базель
|2:2
|Люцерн
|28 тур
|7 апреля, суббота
|19:45
|Люцерн
|1:1
|Базель
|23 тур
|4 марта, воскресенье
|19:00
|Базель
|3:1
|Люцерн
|17 тур
|3 декабря, суббота
|20:45
|Базель
|1:0
|Люцерн
|6 тур
|20 августа, суббота
|19:45
|Люцерн
|3:1
|Базель
|36 тур
|25 мая, среда
|22:15
|Базель
|3:0
|Люцерн
|22 тур
|27 февраля, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|0:1
|Базель
|14 тур
|7 ноября, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|1:1
|Базель
|5 тур
|14 августа, суббота
|19:45
|Базель
|1:4
|Люцерн
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|36
|24
|6
|6
|84:41
|+43
|78
|2.
|Янг Бойз
|36
|19
|9
|8
|64:45
|+19
|66
|3.
|Цюрих
|36
|15
|8
|13
|55:48
|+7
|53
|4.
|Тун
|36
|13
|13
|10
|47:45
|+2
|52
|5.
|Люцерн
|36
|12
|11
|13
|54:46
|+8
|47
|6.
|Санкт-Галлен
|36
|13
|8
|15
|57:65
|-8
|47
|7.
|Сьон
|36
|12
|9
|15
|47:48
|-1
|45
|8.
|Грассхоппер
|36
|11
|10
|15
|50:56
|-6
|43
|9.
|Вадуц
|36
|7
|10
|19
|28:59
|-31
|31
|10.
|Арау
|36
|6
|12
|18
|31:64
|-33
|30