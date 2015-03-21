Введите ваш ник на сайте

Люцерн - Базель

21.03.2015, Суббота, 19:45 мск Люцерн, стадион Свисспауэр Арена Швейцария. Суперлига, 25 тур Люцерн - Базель
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
18 тур
6 декабря, суббота 19:45 Люцерн 0:3 Базель
2 тур
27 июля, воскресенье 18:00 Базель 3:0 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
33 тур
7 мая, среда 22:30 Базель 3:1 Люцерн
27 тур
30 марта, воскресенье 18:00 Люцерн 0:2 Базель
18 тур
14 декабря, суббота 22:45 Базель 1:1 Люцерн
6 тур
24 августа, суббота 21:45 Люцерн 1:1 Базель
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
29 тур
28 апреля, воскресенье 15:45 Базель 0:3 Люцерн
25 тур
1 апреля, понедельник 15:45 Люцерн 0:4 Базель
13 тур
21 октября, воскресенье 15:45 Люцерн 1:0 Базель
2 тур
21 июля, суббота 21:45 Базель 2:2 Люцерн
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
7 апреля, суббота 19:45 Люцерн 1:1 Базель
23 тур
4 марта, воскресенье 19:00 Базель 3:1 Люцерн
17 тур
3 декабря, суббота 20:45 Базель 1:0 Люцерн
6 тур
20 августа, суббота 19:45 Люцерн 3:1 Базель
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
36 тур
25 мая, среда 22:15 Базель 3:0 Люцерн
22 тур
27 февраля, воскресенье 18:00 Люцерн 0:1 Базель
14 тур
7 ноября, воскресенье 18:00 Люцерн 1:1 Базель
5 тур
14 августа, суббота 19:45 Базель 1:4 Люцерн
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
31 тур
18 апреля, воскресенье 18:00 Базель 5:0 Люцерн
24 тур
14 марта, воскресенье 18:00 Люцерн 0:1 Базель
13 тур
25 октября, воскресенье 18:00 Люцерн 4:5 Базель
4 тур
2 августа, воскресенье 18:00 Базель 1:1 Люцерн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 24 6 6 84:41 +43 78
2. Янг Бойз 36 19 9 8 64:45 +19 66
3. Цюрих 36 15 8 13 55:48 +7 53
4. Тун 36 13 13 10 47:45 +2 52
5. Люцерн 36 12 11 13 54:46 +8 47
6. Санкт-Галлен 36 13 8 15 57:65 -8 47
7. Сьон 36 12 9 15 47:48 -1 45
8. Грассхоппер 36 11 10 15 50:56 -6 43
9. Вадуц 36 7 10 19 28:59 -31 31
10. Арау 36 6 12 18 31:64 -33 30
...
  • Читайте нас: 